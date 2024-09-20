ЕС не будет принудительно выселять украинских мужчин призывного возраста

В ЕС заявили, что будут сотрудничать с украинскими властями для возвращения мужчин, но по их желанию.

Источник фото: cfts.org.ua

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон подтвердила, что мужчин призывного возраста из Украины не будут выселять с территории Европейского Союза. Она подчеркнула, что ЕС поддержит тех, кто желает вернуться домой, и будет сотрудничать с украинскими властями для организации этого процесса.

«Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС», - отметила Йоханссон в интервью «Радио Свобода», подчеркивая, что применение дифференцированного подхода к украинским беженцам по полу, возрасту или военной пригодности невозможно согласно директиве о временной защите.

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