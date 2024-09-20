В ПФ объяснили, увеличится ли пенсия, если выйти на заслуженный отдых позже 60 лет

Стало известно, как изменятся выплаты, если выйти на пенсию «с отсрочкой».

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Пенсионный фонд Украины объяснил, увеличится ли размер пенсии, если человек решит выйти на пенсию позже 60 лет. Об этом сообщили на официальном сайте ПФ.

В законе о пенсионном страховании есть нормы, поощряющие граждан к более позднему уходу на пенсию. Речь идет о назначении пенсии «с отсрочкой». Тем, кто получил право на страховую пенсию по возрасту, но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, основной размер пенсии увеличивается:

в случае отсрочки выхода на пенсию сроком до 60 месяцев – на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, следующий за месяцем достижения пенсионного возраста;

в случае отсрочки выхода на пенсию сроком более 60 месяцев – на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста.

Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится.

То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на один год, то получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5% х 12), за два года более позднего выхода на пенсию – 12% (0,5% х 24) и т.д. Что касается отсрочки на шесть лет (72 месяца) – это увеличение основного размера пенсии на 54% (72х0,75%).

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера, как правило, с первого числа месяца, в котором подано обращение.

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