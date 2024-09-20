Женщина была вынуждена искать помощи у соседей или ночевать на улице — киевлянин будет отвечать за издевательство над гражданской женой

Мужчина избивал сожительницу и выгонял ее из собственной квартиры.

В Киеве направлено в суд дело 40-летнего киевлянина, совершавшего психологическое, физическое и экономическое насилие в отношении своей гражданской жены. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Расследование установило, что мужчина оскорблял женщину нецензурными словами, избивал и выгонял из ее квартиры. Пострадавшей приходилось просить соседей о помощи или ночевать на улице.

Во время досудебного расследования к мужчине выносились запреты находиться в месте совместного проживания с потерпевшей от домашнего насилия, запреты приближаться менее чем на 500 метров к месту жительства женщины, запрет писать и звонить ей или общаться через других людей.

Примененные меры обеспечили прекращение дальнейших противоправных действий со стороны обидчика в отношении гражданской жены.

Как выяснилось, обвиняемый злоупотребляет алкоголем, неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие и состоит на учете в полиции в категории «обидчик». В 2023 году он был осужден за воровство.

За совершение домашнего насилия ему грозит до 5,5 лет лишения свободы.

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