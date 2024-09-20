Жінка була змушена шукати допомоги у сусідів або ночувати на вулиці — киянин відповідатиме за знущання над цивільної дружиною

Чоловік бив співмешканку та виганяв її з власної квартири.

У Києві скеровано до суду справу 40-річного киянина, який вчиняв психологічне, фізичне та економічне насильство відносно своєї цивільної дружини. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Розслідування встановило, що чоловік ображав жінку нецензурними словами, бив та виганяв з її ж квартири. Постраждалій доводилося просити сусідів про допомогу або ночувати на вулиці.



Під час досудового розслідування до чоловіка виносились заборони перебувати в місці спільного проживання з потерпілою від домашнього насильства, заборони наближатися на менш ніж 500 метрів до місця проживання жінки, заборона писати та дзвонити їй або спілкуватися через інших людей.



Застосовані заходи забезпечили припинення подальших протиправних дій з боку кривдника відносно цивільної дружини.



Як з’ясувалося, обвинувачений зловживає алкоголем, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та перебуває на обліку у поліції у категорії «кривдник». У 2023 році він був засуджений за крадіжку.

За вчинення домашнього насильства йому загрожує до 5,5 років позбавлення волі.

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