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Раді рекомендували прийняти законопроект, який усуне колізії між законом про адмінпроцедуру і спеціальними законодавчими актами

10:49, 20 вересня 2024
Законопроект спрямований на імплементацію Закону України Про адміністративну процедуру.
Раді рекомендували прийняти законопроект, який усуне колізії між законом про адмінпроцедуру і спеціальними законодавчими актами
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Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Парламенту прийняти в другому читанні та в цілому проект Закону 10161 про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру».

На своєму засіданні 19 вересня Комітет повторно розглянув законопроект 10161 із зауваженнями Головного юридичного управління та Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України.

Законопроект:

- спрямований на імплементацію Закону України «Про адміністративну процедуру»;

- усуне колізії між нормами Закону України «Про адміністративну процедуру» і спеціальними законодавчими актами;

- наблизить законодавство України до стандартів країн Європейського Союзу, де діють уніфіковані правила адміністративних процедур.

За результатами обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України розглянути підготовлену до другого читання порівняльну таблицю до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» 10161 та прийняти законопроект в другому читанні та в цілому.

Нагадаємо, сам Закон про адмінпроцедуру набув сили 15 грудня. Однак вже після прийняття закону Уряд виявив, що для практичної реалізації треба змінити ще Лісовий кодекс, Кодекс про надра, Кодекс торговельного мореплавства, Кодекс з процедур банкрутства, Водний кодекс, Земельний кодекс, Сімейний кодекс, Кодекс цивільного захисту, Повітряний кодекс, закони «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про ринок електричної енергії» та ще близько 40-50 законів.

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