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ООН закликають закласти основи для глобального управління штучним інтелектом

12:28, 20 вересня 2024
Якщо не контролювати штучний інтелект, його переваги можуть бути обмежені невеликою кількістю країн, компаній і окремих осіб, вважають експерти.
ООН закликають закласти основи для глобального управління штучним інтелектом
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Консультативний орган ООН закликав Організацію закласти основи для глобального управління штучним інтелектом. Про це йдеться у звіті експертів.

Група заявила, що штучний інтелект «трансформує наш світ», пропонуючи величезний потенціал для добра, від відкриття нових сфер науки та прискорення економічного зростання до покращення охорони здоров’я, сільського господарства та оптимізації енергетичних мереж.

Однак, якщо не контролювати штучний інтелект, його переваги можуть бути обмежені невеликою кількістю країн, компаній і окремих осіб, тоді як навіть більш потужні системи, ніж існують сьогодні, «можуть перевернути світ праці», створювати автономну зброю та створювати ризики для миру та безпеки.

Експерти вважають життєво необхідним започаткувати глобальний процес, який залучає різноманітних учасників, включаючи країни на різних рівнях розвитку, за підтримки відповідних міжнародних організацій зі ООН і за її межами, щоб створити «захисні та загальні рамки» для розробки екосистем даних навчання штучного інтелекту.

Результатом цього процесу є не обов’язковий закон, а типові контракти та технічні юридичні домовленості.

Зазначається, що ці заходи можуть бути розроблені один за одним, як протоколи до структури принципів і визначень.

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