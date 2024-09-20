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ООН призывают заложить основы для глобального управления искусственным интеллектом

12:28, 20 сентября 2024
Если не контролировать искусственный интеллект, его преимущества могут быть ограничены небольшим количеством стран, компаний и отдельных лиц, считают эксперты.
ООН призывают заложить основы для глобального управления искусственным интеллектом
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Консультативный орган ООН призвал Организацию заложить базы для глобального управления искусственным интеллектом. Об этом говорится в отчете экспертов.

Группа заявила, что искусственный интеллект «трансформирует наш мир», предлагая огромный потенциал для добра от открытия новых сфер науки и ускорения экономического роста до улучшения здравоохранения, сельского хозяйства и оптимизации энергетических сетей.

Однако, если не контролировать искусственный интеллект, его преимущества могут быть ограничены небольшим количеством стран, компаний и отдельных лиц, в то время как даже более мощные системы, чем существующие сегодня, могут перевернуть мир труда, создавать автономное оружие и создавать риски для мира и безопасности.

Эксперты считают жизненно необходимым положить начало глобальному процессу, который привлекает различных участников, включая страны на разных уровнях развития, при поддержке соответствующих международных организаций из ООН и за ее пределами, чтобы создать «защитные и общие рамки» для разработки экосистем данных обучения искусственному интеллекту.

Результатом этого процесса является обязательный закон, а типовые контракты и технические юридические договоренности.

Отмечается, что эти меры могут быть разработаны один за другим, как протоколы к структуре принципов и определений.

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