Хуже, чем в Калькутте – Киев занял второе место в мире по грязному воздуху

Киев опережает Калькутте в Индии по критичности загрязнения воздуха.

Столица Украины вошла в пятерку самых загрязненных городов в мире. По состоянию на 09:45 Киев оказался на первом месте мирового антирейтинга по загрязненности воздуха. К 10:30 Киев подвинулся на второе место по рейтингу IQ Air за Каиром в Египте и перед Киншасой, столицей Конго. Далее в антирейтинге идут Калькутта в Индии и Дака в Бангладеше.

Как ранее сообщалось, в Киеве временно ухудшилось состояние воздуха, из-за чего жителей призывают ограничить длительное пребывание на улице и воздержаться от проветривания помещений.

По предварительным данным, причиной загрязнения воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области, в частности в Вышгородском районе.

В КГГА киевлянам рекомендуют:

держать окна закрытыми;

ограничить пребывание на открытом воздухе;

употреблять много воды;

по возможности пользоваться очистителями воздуха на максимальном режиме.

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