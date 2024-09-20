В Одессе снесут памятник Пушкину перед зданием мэрии

Памятник Пушкину на Приморском бульваре демонтируют, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одессе демонтируют памятник российскому поэту Александру Пушкину, расположенному на Приморском бульваре перед зданием мэрии. Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в интервью "Міста сили".

По его словам, все соответствующие распоряжения уже подписаны. Эти документы уже разослали во все соответствующие структуры.

"Да, он также располагает подписью о его сносе. Сегодня разошлись все письма по сносу таких памятников", — сообщил Кипер.

Других деталей он не раскрыл.

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников Пушкину и Воронцову.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.