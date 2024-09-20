В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну перед будівлею мерії

В Одесі демонтують пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який розташований на Приморському бульварі перед будівлею мерії. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у інтерв’ю "Міста сили".

За його словами, усі відповідні розпорядження вже підписані. Ці документи вже розіслали до всіх відповідних структур.

"Так, він також у розпорядженні, є підпис щодо його знесення. Сьогодні розійшлися всі листи щодо знесення таких пам’ятників", — повідомив Кіпер.

Інших деталей він не розкрив.

Нагадаємо, що мер Одеси Геннадій Труханов висловився проти знесення пам'ятників Пушкіну та Воронцову.

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