Мер Одеси Труханов висловився проти знесення пам'ятників Пушкіну та Воронцову: Відмова від них — страусина позиція

Геннадій Труханов сказав, що місту потрібні ці пам’ятникі.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов висловився проти знесення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та генералу Михайлу Воронцову.

Він вважає, що ці пам’ятники є частиною історії міста та світової культури, а їх знесення стане подарунком росіянам.

"На мою думку, пам’ятники Пушкіну та Воронцову потрібні місту. Я проти того, щоб їх зносити, тому що я – одесит, тут народився", - сказав Труханов у інтерв’ю Укрінформ.

Також Труханов сказав, що ці пам’ятники встановили "наші прапрапрадідусі та бабусі", а монумент Пушкіну взагалі встановлений за кошти одеситів.

"Коли мені кажуть, що путін вдягнув у військові мундири Пушкіна та все, що пов’язане з культурою, – це неправильно. Це – наш подарунок росіянам: ми віддаємо їм Пушкіна, який жив і творив у Одесі. На жаль, ми не можемо зараз запитати ані в Пушкіна, ані у Воронцова, чи підтримали б вони війну. Але Пушкін – частина нашої історії та світової культури. Якщо ми приберемо його постамент в Одесі, ним не перестануть захоплюватися у Франції, Англії чи Італії. Це – класика", - вважає Труханов.

Мер Одеси зазначив, що відмовлятися від таких історичних постатей - це "страусина позиція".

"Не можна сховати голову в пісок і казати, що цього не було", - зазначив мер Одеси.

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