Мэр Одессы Труханов высказался против сноса памятников Пушкину и Воронцову: Отказ от них — страусиная позиция

Геннадий Труханов сказал, что городу нужны эти памятники.

Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников российскому писателю Александру Пушкину и генералу Михаилу Воронцову.

Он считает, что эти памятники являются частью истории города и мировой культуры, а их снос станет подарком россиянам.

"По моему мнению, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я – одессит, здесь родился", - сказал Труханов в интервью Укринформ.

Также Труханов сказал, что эти памятники установили "наши прапрапрадедушки и бабушки", а монумент Пушкину вообще установлен на средства одесситов.

"Когда мне говорят, что путин одел в военные мундиры Пушкина и все, что связано с культурой, – это неправильно. Это – наш подарок россиянам: мы отдаем им Пушкина, который жил и творил в Одессе. К сожалению, мы не можем сейчас спросить ни у Пушкина, ни у Воронцова, поддержали ли бы они войну. Но Пушкин – часть нашей истории и мировой культуры. – считает Труханов.

Мэр Одессы отметил, что отказываться от таких исторических фигур - это "страусиная позиция".

"Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было", – отметил мэр Одессы.

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