Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге

АП ВАКС оставила в силе меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге.

8 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения, примененную к городскому голове в Закарпатье, которая вместе с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве не называют фамилию чиновника, но, по данным СМИ, речь идет о городском голове Мукачево Закарпатской области Андрее Балоге.

Напомним, 26 июня ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

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