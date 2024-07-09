Закупили не ту соль, переплатив 5,5 млн гривен: подрядчику объявлено подозрение

Руководителю подрядной организации сообщено о подозрении в присвоении средств на закупке некачественной соли.

Подольская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении руководителю подрядной организации по делу о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в декабре 2022 года между КП «ДЭУ Подольского района» и подрядной организацией был заключен договор на закупку каменной соли на общую сумму около 11 миллионов гривен. Однако образцы соли, изъятые во время следствия, не соответствовали требованиям ДСТУ.

В результате, коммунальное предприятие приобрело соль низкого качества, заплатив за нее как за высококачественный товар. Это привело к убыткам территориальной общине Киева на сумму более 5,5 миллионов гривен.

Ранее подозрение было сообщено начальнику участка по содержанию дорог КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района» по части 2 статьи 367 УК Украины.

За правонарушения ответственным лицам грозит уголовная ответственность.

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