Закупили не ту сіль, переплативши 5,5 млн гривень: підряднику оголошено підозру

Керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у привласненні коштів на закупівлі неякісної солі.

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру керівнику підрядної організації у справі про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2022 року між КП «ШЕУ Подільського району» та підрядною організацією був укладений договір на закупівлю кам’яної солі на загальну суму близько 11 мільйонів гривень. Проте зразки солі, вилучені під час слідства, не відповідали вимогам ДСТУ.

У результаті, комунальне підприємство придбало сіль нижчої якості, сплативши за неї як за високоякісний товар. Це призвело до збитків територіальній громаді Києва на суму понад 5,5 мільйонів гривень.

Раніше підозру було повідомлено начальнику дільниці з утримання шляхів КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» за частиною 2 статті 367 КК України.

За правопорушення відповідальним особам загрожує кримінальна відповідальність.

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