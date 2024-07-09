Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 9 липня

Виділили 100 млн гривень на невідкладні роботи з відновлення Охматдиту.

Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії рф, повʼязаних із пошкодженням будівель та споруд. Запроваджено можливість проведення обстежень знищених обʼєктів, що розташовані на територіях активних бойових дій, на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій, відповідно до рішення, прийнятого уповноваженим органом (виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, а в разі їх відсутності - військової адміністрації) з урахуванням поточної безпекової ситуації на відповідних територіях.

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, з метою ліквідації надзвичайної ситуації воєнного характеру внаслідок ракетної атаки російською федерацією, яка сталася 08.07.2024, Міністерству охорони здоров’я 100 млн гривень для проведення невідкладних (першочергових) робіт з відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 21.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності» та від 18.03.2024 № 307 «Деякі питання ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації ветеранів війни, членів їх сімей та деяких інших категорій осіб». Передбачено положення: щодо визначення механізму використання бюджетних коштів із забезпечення професійної адаптації, зокрема, визначення розпорядників коштів нижчого рівня; щодо фокусування на необхідності працевлаштування зазначеної категорії осіб після отримання послуги з професійної адаптації, зокрема, шляхом визначення відповідних умов; щодо визначення категорій осіб, які отримуватимуть послугу із професійної адаптації в першочерговому порядку; щодо забезпечення соціальної адаптації як соціальної послуги відповідно до пункту 2 частини другої та пункту 3 частини шостої статті 16 ЗУ «Про соціальні послуги».

- Внесено зміни до плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки з метою актуалізації завдань плану в частині формулювання змісту, індикаторів виконання, очікуваних результатів, а також строків виконання окремих завдань/заходів плану заходів.

- Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Бельгія про технічне та фінансове співробітництво. Угода сприятиме активізації двостороннього співробітництва між країнами та створенню організаційно-правових засад для залучення та використання міжнародної технічної допомоги.

- Внесено зміни до плану заходів з реалізації Концепції підвищення рівня хімічної безпеки до 2026 року. Виключено пункт 6 плану, яким передбачалось розроблення і подання КМУ проекту акта про порядок та умови використання, утилізації, знищення конкретних видів неякісної та небезпечної продукції, оскільки зазначений пункт не узгоджується із чинним законодавством.

- Включено до Переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 N 36 «Про затвердження переліку обʼєктів великої приватизації державної власності», частки розміром 100 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» та 100 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК».

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