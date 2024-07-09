Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі

АПП ВАКС залишила в силі запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі.

8 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід, застосований до міського голови на Закарпатті, який разом з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га. Про це повідомила пресслужбі САП.

У відомстві не називають прізвище посадовця, але, за даним ЗМІ, мова йде про міського голову Мукачева Закарпатської області Андрія Балогу.

Нагадаємо, 26 червня ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.