У Києві критично погіршився стан повітря – мешканцям радять не виходити на вулицю

Київ посів перше місце у рейтингу найбільш забруднених міст у світі.

У Києві тимчасово погіршився стан повітря, через що мешканців закликають обмежити тривале перебування на вулиці та утриматися від провітрювання приміщень. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. За даними IQair, Київ опинився на 1 місці світового антирейтингу із забруднення повітря.

Станом на 7:00 ранку фіксується підвищений рівень концентрації зважених часток пилу в повітрі. За попередніми даними, причиною цього явища є пожежі в екосистемах Київської області, зокрема у Вишгородському районі, що було підтверджено Головним управлінням ДСНС Київщини.

До покращення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:

тримати вікна закритими;

обмежити перебування на відкритому повітрі;

вживати багато води;

за можливості користуватися очищувачами повітря на максимальному режимі.

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