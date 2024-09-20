Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС

08:00, 20 вересня 2024
Щоб заслужити премію за 2024 рік, державним службовцям потрібно ефективно та якісно працювати.
Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань державної служби 18 вересня 2024 року надало роз’яснення щодо встановлення премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності у 2024 році.

Як зазначено в роз’ясненнях НАДС, прикінцеві положення Закону № 3460-IX «Про Державний бюджет на 2024 рік» передбачають, що у 2024 році заробітна плата державного службовця органу, який провів класифікацію посад державної служби, складається з:

посадового окладу

надбавки за ранг державного службовця

надбавки за вислугу років

місячної або квартальної премії

компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою

грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

інших доплат, передбачених законами України

При цьому пункт 4 ч. 1 ст. 7 Закону «Про державну службу» передбачає, що державні службовці мають право на оплату праці залежно від:

займаної посади

результатів службової діяльності

стажу державної служби

рангу та умов контракту про проходження державної служби

Крім того, ч. 3 ст. 50 Закону «Про державну службу» визначає, що за результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії.

За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється оцінка: негативна, позитивна або відмінна (з відповідним обґрунтуванням).

Згідно до ч. 9 ст. 44 Закону «Про державну службу», державні службовці, які отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню.

Таким чином, згідно до позиції НАДС, премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим державним службовцям, які у 2024 році отримали відмінну оцінку.

З повним текстом роз’яснень НАДС можна ознайомитися нижче:

 

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС

Щоб заслужити премію за 2024 рік, державним службовцям потрібно ефективно та якісно працювати.

Понад 40% повідомлень у соцмережах про корупцію та боротьбу з нею є дезінформацією – НАЗК

Одним з панівних серед дезінформації був наратив про неспроможність держави перемогти у війні через високу корупцію – НАЗК.

Доплата до посадового окладу судді може виплачуватися тільки, якщо суддя здійснює правосуддя – голова ДСА з посиланням на позицію Верховного Суду

Разом з тим, Верховний Суд у рішенні, на яке послався голова ДСА, зазначив, що суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення КСУ 2018 року.

Оприлюднено зразки когнітивних тестів для конкурсу на посади суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС

Затверджені також програма та таксономічна характеристика тестування когнітивних здібностей.

У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів

Серед претендентів — судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    в.о. голови Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду