Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС

Щоб заслужити премію за 2024 рік, державним службовцям потрібно ефективно та якісно працювати.

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Національне агентство з питань державної служби 18 вересня 2024 року надало роз’яснення щодо встановлення премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності у 2024 році.

Як зазначено в роз’ясненнях НАДС, прикінцеві положення Закону № 3460-IX «Про Державний бюджет на 2024 рік» передбачають, що у 2024 році заробітна плата державного службовця органу, який провів класифікацію посад державної служби, складається з:

посадового окладу

надбавки за ранг державного службовця

надбавки за вислугу років

місячної або квартальної премії

компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою

грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

інших доплат, передбачених законами України

При цьому пункт 4 ч. 1 ст. 7 Закону «Про державну службу» передбачає, що державні службовці мають право на оплату праці залежно від:

займаної посади

результатів службової діяльності

стажу державної служби

рангу та умов контракту про проходження державної служби

Крім того, ч. 3 ст. 50 Закону «Про державну службу» визначає, що за результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії.

За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється оцінка: негативна, позитивна або відмінна (з відповідним обґрунтуванням).

Згідно до ч. 9 ст. 44 Закону «Про державну службу», державні службовці, які отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню.

Таким чином, згідно до позиції НАДС, премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим державним службовцям, які у 2024 році отримали відмінну оцінку.

З повним текстом роз’яснень НАДС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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