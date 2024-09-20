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Премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности устанавливается только тем госслужащим, которые получили отличную оценку – НАДС

08:00, 20 сентября 2024
Чтобы заслужить премию за 2024 год, государственным служащим нужно эффективно и качественно работать.
Премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности устанавливается только тем госслужащим, которые получили отличную оценку – НАДС
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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) 18 сентября 2024 года предоставило разъяснение относительно установления премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности в 2024 году.

Как отмечено в разъяснениях НАГС, заключительные положения Закона № 3460-IX «О Государственном бюджете на 2024 год» предполагают, что в 2024 году заработная плата государственного служащего органа, проведшего классификацию должностей государственной службы, состоит из:

должностного оклада

надбавки за ранг государственного служащего

надбавки за выслугу лет

месячной или квартальной премии

компенсации за дополнительную нагрузку и за вакантную должность

денежной помощи, выплачиваемой с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска

материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов

других доплат, предусмотренных законами Украины

При этом пункт 4 ч. 1 ст. 7 Закона «О государственной службе» предусматривает, что государственные служащие имеют право на оплату труда в зависимости от:

занимаемой должности

результатов служебной деятельности

стажа государственной службы

ранга и условий контракта о прохождении государственной службы

Кроме того, ч. 3 ст. 50 Закона "О государственной службе" устанавливает, что по результатам работы и ежегодного оценивания служебной деятельности государственным служащим могут устанавливаться премии.

По результатам оценивания служебной деятельности государственного служащего ему выставляется оценка: отрицательная, положительная или отличная (с соответствующим обоснованием).

Согласно ч. 9 ст. 44 Закона «О государственной службе», государственные служащие, получившие отличные оценки по результатам оценивания служебной деятельности, подлежат премированию.

Таким образом, согласно позиции НАГС, премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности устанавливается только государственным служащим, которые в 2024 году получили отличную оценку.

С полным текстом разъяснений НАГС можно ознакомиться ниже:

 

Автор: Вячеслав Хрипун

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