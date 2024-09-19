На взятке задержан руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний

Чиновник подал рапорт об увольнении.

В четверг, 19 сентября, во время получения взятки был задержан руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Об этом сообщает Департамент по исполнению уголовных наказаний.

В настоящее время готовится сообщение ему о подозрении. Также инициировано проведение служебного расследования.

Как сообщается, чиновник подал рапорт об увольнении.

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