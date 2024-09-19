Работникам бюджетных сфер не стоит ожидать повышения заработной платы в 2025 году, — депутат Галина Янченко

По словам народного депутата, причина в том, что 57% бюджета Украины идет на безопасность и оборону.

Народный депутат Галина Янченко сообщила, что в следующем году работникам бюджетных сфер не стоит ожидать повышения заработной платы.

Она отметила, что причина состоит в том, что 57% бюджета Украины идет на безопасность и оборону, что является огромной нагрузкой на государство.

Янченко подчеркнула, что приоритетом остается выживание страны в сложных условиях войны.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в проекте закона о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии – пока неизвестно.

Верховная Рада увеличила расходы на оборону и зарплаты военнослужащим на 500 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.