Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада увеличила расходы на оборону и зарплаты военнослужащим на 500 млрд грн — за счет чего будут покрывать

11:28, 18 сентября 2024
Изменения в госбюджет об увеличении расходов на 500 млрд принято в целом.
Верховная Рада увеличила расходы на оборону и зарплаты военнослужащим на 500 млрд грн — за счет чего будут покрывать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент 18 сентября принял в целом закон об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, которыми увеличил расходы для Сил обороны почти на 500 млрд грн (законопроект 11417).

Расходы для сектора безопасности и обороны предусмотрены в размере 495,3 млрд гривен.

В редакции, внесенной Кабмином к первому чтению, законопроект предусматривал увеличение следующих расходов.

185,8 млрд грн – на закупки и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ,

147,2 млрд грн – на ВСУ,

48,2 млрд грн – Национальной гвардии,

41,9 млрд грн – Государственной пограничной службе,

40,7 млрд грн – Государственной специальной службе транспорта Минобороны,

15,2 млрд грн – Национальной полиции,

7,5 млрд грн – ГУР МО,

5,1 млрд грн – СБУ,

2,8 млрд грн – ГСЧС,

503 млн грн – СВР,

258,3 млн грн – Госспецсвязи,

138,7 млн ​​грн – УГО.

Финальная версия законопроекта пока не опубликована.

Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.

Ко второму чтению дополнительно учтено перераспределение расходов для Министерства образования и науки Украины в объеме 2 млрд. грн. для обеспечения питанием учащихся начальных классов.

Источниками покрытия дополнительных расходов является осуществление ряда мер, а именно, по данным Минфина:

  1. Увеличение доходов общего фонда государственного бюджета через перевыполнение плановых поступлений за январь-август 2024 года.
  2. Уменьшение расходов по обслуживанию и погашению госдолга;
  3. Увеличение плана размещений ОВГЗ;
  4. Сокращение ряда расходов в общем и специальном фондах госбюджета;
  5. Дополнительные налоговые меры через изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие:
  • повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5%;
  • ⁠установление военного сбора для ФЛП 1,2 и 4 групп в размере 10% от минимальной заработной платы;
  • установление военного сбора в размере 1% для плательщиков единого налога 3 группы;
  • повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25% с 2025 года;
  • ⁠установка ежемесячных авансовых взносов для АЗС;
  • налог на прибыль от банков за три квартала и за 2024 год в размере 50%;
  • изменение налогового периода представления отчетности по НДФЛ с квартального на месячный.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Съезд судей выбирает нового судью Конституционного Суда среди двух кандидатов

Также в планах съезда судей утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

Верховная Рада увеличила расходы на оборону и зарплаты военнослужащим на 500 млрд грн — за счет чего будут покрывать

Изменения в госбюджет об увеличении расходов на 500 млрд принято в целом.

Военные командиры будут отвечать за определенные преступления подчиненных – парламент одобрил за основу законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

XX съезд судей Украины – текстовая и онлайн трансляция, день первый

Выборы судьи Конституционного Суда, утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

Еще одна кандидатка на должность судьи местного суда отказалась от должности судьи

Представитель прокуратуры не захотела менять кабинет прокурора на судейскую мантию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді