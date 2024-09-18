Верховная Рада увеличила расходы на оборону и зарплаты военнослужащим на 500 млрд грн — за счет чего будут покрывать

Парламент 18 сентября принял в целом закон об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, которыми увеличил расходы для Сил обороны почти на 500 млрд грн (законопроект 11417).
Расходы для сектора безопасности и обороны предусмотрены в размере 495,3 млрд гривен.
В редакции, внесенной Кабмином к первому чтению, законопроект предусматривал увеличение следующих расходов.
185,8 млрд грн – на закупки и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ,
147,2 млрд грн – на ВСУ,
48,2 млрд грн – Национальной гвардии,
41,9 млрд грн – Государственной пограничной службе,
40,7 млрд грн – Государственной специальной службе транспорта Минобороны,
15,2 млрд грн – Национальной полиции,
7,5 млрд грн – ГУР МО,
5,1 млрд грн – СБУ,
2,8 млрд грн – ГСЧС,
503 млн грн – СВР,
258,3 млн грн – Госспецсвязи,
138,7 млн грн – УГО.
Финальная версия законопроекта пока не опубликована.
Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.
Ко второму чтению дополнительно учтено перераспределение расходов для Министерства образования и науки Украины в объеме 2 млрд. грн. для обеспечения питанием учащихся начальных классов.
Источниками покрытия дополнительных расходов является осуществление ряда мер, а именно, по данным Минфина:
Автор: Наталья Мамченко
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