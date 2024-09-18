Верховная Рада увеличила расходы на оборону и зарплаты военнослужащим на 500 млрд грн — за счет чего будут покрывать

Изменения в госбюджет об увеличении расходов на 500 млрд принято в целом.

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Парламент 18 сентября принял в целом закон об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, которыми увеличил расходы для Сил обороны почти на 500 млрд грн (законопроект 11417).

Расходы для сектора безопасности и обороны предусмотрены в размере 495,3 млрд гривен.

В редакции, внесенной Кабмином к первому чтению, законопроект предусматривал увеличение следующих расходов.

185,8 млрд грн – на закупки и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ,

147,2 млрд грн – на ВСУ,

48,2 млрд грн – Национальной гвардии,

41,9 млрд грн – Государственной пограничной службе,

40,7 млрд грн – Государственной специальной службе транспорта Минобороны,

15,2 млрд грн – Национальной полиции,

7,5 млрд грн – ГУР МО,

5,1 млрд грн – СБУ,

2,8 млрд грн – ГСЧС,

503 млн грн – СВР,

258,3 млн грн – Госспецсвязи,

138,7 млн ​​грн – УГО.

Финальная версия законопроекта пока не опубликована.

Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.

Ко второму чтению дополнительно учтено перераспределение расходов для Министерства образования и науки Украины в объеме 2 млрд. грн. для обеспечения питанием учащихся начальных классов.

Источниками покрытия дополнительных расходов является осуществление ряда мер, а именно, по данным Минфина:

Увеличение доходов общего фонда государственного бюджета через перевыполнение плановых поступлений за январь-август 2024 года. Уменьшение расходов по обслуживанию и погашению госдолга; Увеличение плана размещений ОВГЗ; Сокращение ряда расходов в общем и специальном фондах госбюджета; Дополнительные налоговые меры через изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие:

повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5%;

⁠установление военного сбора для ФЛП 1,2 и 4 групп в размере 10% от минимальной заработной платы;

установление военного сбора в размере 1% для плательщиков единого налога 3 группы;

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25% с 2025 года;

⁠установка ежемесячных авансовых взносов для АЗС;

налог на прибыль от банков за три квартала и за 2024 год в размере 50%;

изменение налогового периода представления отчетности по НДФЛ с квартального на месячный.

Автор: Наталья Мамченко

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