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Послы «Большой семерки» приветствовали принятие Радой закона о реформировании таможни

11:23, 18 сентября 2024
Послы отметили, что уменьшение коррупции и увеличение поступлений в бюджет критически важны.
Послы «Большой семерки» приветствовали принятие Радой закона о реформировании таможни
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 сентября приняла в целом закон о проверке таможенников на добропорядочность и мониторинг образа их жизни, а также решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы.

Послы стран "Большой семерки" приветствуют одобрение Радом закона о реформе таможни.

"Поздравляем Верховную Раду с успешным принятием законодательства о реформировании таможенной службы. Борьба с теневыми рынками, уменьшение коррупции и увеличение поступлений в бюджет критически важны для поддержки военных усилий и обеспечения финансовой стабильности Украины", - отмечается послы.

Напомним, что изменения в процедуре избрания руководства Таможенной службы требует МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

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