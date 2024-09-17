Верховная Рада приняла закон об избрании нового руководства таможни с участием международных экспертов

Верховная Рада приняла в целом закон о проверке таможенников на добродетель и мониторинг образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы.

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Верховная Рада 17 сентября приняла в целом в качестве закона законопроект 6490-д, которым предлагается провести конкурсы на руководство таможни с решающим голосом международных экспертов и провести процедуру переаттестации всех работников таможни.

Напомним, что изменения в процедуре избрания руководства Таможенной службы требует МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

Законом предусматривается формирование состава комиссии по проведению конкурса, комиссии по проведению оценки и дисциплинарного комитета, в состав которых будут включаться лица, определенные на основании предложений международных и иностранных организаций.

Предоставляется право членам конкурсной комиссии, в состав которой входят иностранцы, и их помощникам собирать, проверять и анализировать информацию, в том числе с ограниченным доступом (кроме информации, отнесенной к государственной тайне в соответствии с законом), в отношении кандидатов на должность руководителей таможенных органов; иметь на период проведения конкурса временный безвозмездный доступ к реестрам, базам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы; в целях сбора, проверки и анализа информации, в том числе с ограниченным доступом, пользоваться помощью помощников.

Как отметили в комитете, ко второму чтению внесены предложения и поправки по урегулированию существенных условий контракта о прохождении службы в таможенных органах, определение требований к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, введение процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни, возможность проведения психофизиологического опроса с использованием полиграфа должностных лиц таможенных органов.

Финальной версией совершенствуются подходы к формированию конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Таможенной службы, аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Таможенной службы.

Автор: Наталя Мамченко

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