Верховна Рада прийняла закон про обрання нового керівництва митниці за участі міжнародних експертів

Верховна Рада прийняла в цілому закон про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

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Верховна Рада 17 вересня прийняла в цілому як закон законопроект 6490-д, яким пропонується провести конкурси на керівництво митниці з вирішальним голосом міжнародних експертів та провести процедуру переатестації всіх працівників митниці.

Нагадаємо, що змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагає МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

Законом передбачається формування складу комісії з проведення конкурсу, комісії з проведення оцінки та дисциплінарного комітету, до складу яких включатимуться особи, визначені на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

Надається право членам конкурсної комісії, до складу якої входять іноземці, та їх помічникам збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної таємниці відповідно до закону), стосовно кандидатів на посаду керівників митних органів; мати на період проведення конкурсу тимчасовий безоплатний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи; з метою збирання, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою помічників.

Як зазначили у комітеті, до другого читання внесені пропозиції та поправки стосовно врегулювання істотних умов контракту про проходження служби в митних органах, визначення вимог до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запровадження процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів.

Фінальною версією удосконалюються підходи до формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Митної служби, атестаційних комісій та комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Митної служби тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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