До випробувального терміну не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці роз’яснили, скільки часу може тривати випробувальний термін при прийнятті на роботу.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати 3 місяців, причому до нього не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Відповідні норми прописані у статті 27 Кодексу законів про працю України.

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