Михайло Подоляк про план перемоги України: Жодного заморожування і передачі рф територій

Михайло Подоляк наголосив, що офіційна позиція Києва лише одна: війна має закінчитися поразкою росії.

Наразі не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передача росії якихось територій. Про це в ефірі телеканалу «Настоящее время» заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він нагадав, що про це Президент неодноразово говорив, це чітко домінантна позиція: «жодного заморожування конфлікту, бо воно не призведе до фіналу війни як такої, а призведе тільки до отримання росією можливості накопичити додаткові ресурси і продовжити вже третім етапом більш масові вбивства цивільного населення в Україні. Тому, звичайно ж, немає жодних концепцій поступки територій, немає жодних концепцій заморозки конфлікту».

Подоляк наголосив, що офіційна позиція Києва лише одна: війна має закінчитися поразкою росії.

«Поразку російської федерації можна забезпечити певною кількістю зброї як такої. Тобто, грубо кажучи, військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус. Плюс Курська операція, яка показує, що дійсно можна ефективно працювати, зокрема на території росії, приносячи туди і масштабуючи там війну», - сказав він.

За словами радника, Курська операція фігурує в «плані перемоги» Володимира Зеленського.

«Це, по-перше, суттєво впливатиме на ті соціальні настрої, які є в росії. По-друге, це буде суттєво тиснути на путінське оточення і вести до фіналу цієї війни», - упевнений він.

За словами Подоляка, західні союзники зацікавлені в тому, щоб міжнародне право домінувало, але для цього мають бути тактичні або стратегічні поразки Російській Федерації, тому що все інше призводитиме лише до ескалації.

«Якраз таки неправильний фінал цієї війни призведе до ескалації ситуації не тільки у Східній Європі, а й у Європі загалом, і це очевидно для наших західних союзників. Інше питання - бюрократія, швидкість ухвалення рішень, готовність дійсно перестати ховатися за ось цими міфічними «червоними лініями», точніше міркувати про них, тощо. Але з цим працює українська дипломатія, президент України інтенсивно говорить про це на різних майданчиках», - додав він.

Нагадаємо, Зеленський представить «план перемоги України» на Генасамблеї ООН після виступу Байдена. Також Президент заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену. Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.

Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.

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