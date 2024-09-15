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В Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту

13:17, 15 вересня 2024
Радник Президента вказав, що в плані перемоги, який Зеленський представить Байдену, не буде норм про заморозку війни на певних ділянках фронту.
В Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту
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Німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що план перемоги, який Володимир Зеленський представить Джо Байдену, начебто включатиме вимогу України з дозволу використання західної дистанційної зброї вглиб рф, а в той же час, начебто Україна буде готова прийняти режим припинення вогню на деяких ділянках фронту. Однак радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію, заявивши, що це фейк.

 «Більд поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив» — заявив Литвин.

Він також підкреслив, що Україна не розглядає можливості заморожування конфлікту чи підписання будь-яких «Мінськ-3». За його словами, план перемоги буде спершу представлений США, оскільки саме вони мають ключову роль у його реалізації.

«Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки» — додав радник.

Слід зауважити, що Bild пише про те, що начебто план включатиме вимогу України з дозволу використання західної дистанційної зброї вглиб рф, а в той же час, начебто Україна буде готова прийняти режим припинення вогню на деяких ділянках фронту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США

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