В Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту

Німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що план перемоги, який Володимир Зеленський представить Джо Байдену, начебто включатиме вимогу України з дозволу використання західної дистанційної зброї вглиб рф, а в той же час, начебто Україна буде готова прийняти режим припинення вогню на деяких ділянках фронту. Однак радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію, заявивши, що це фейк.
«Більд поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив» — заявив Литвин.
Він також підкреслив, що Україна не розглядає можливості заморожування конфлікту чи підписання будь-яких «Мінськ-3». За його словами, план перемоги буде спершу представлений США, оскільки саме вони мають ключову роль у його реалізації.
«Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки» — додав радник.
Слід зауважити, що Bild пише про те, що начебто план включатиме вимогу України з дозволу використання західної дистанційної зброї вглиб рф, а в той же час, начебто Україна буде готова прийняти режим припинення вогню на деяких ділянках фронту.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США
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