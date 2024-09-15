В Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту

Радник Президента вказав, що в плані перемоги, який Зеленський представить Байдену, не буде норм про заморозку війни на певних ділянках фронту.

Німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що план перемоги, який Володимир Зеленський представить Джо Байдену, начебто включатиме вимогу України з дозволу використання західної дистанційної зброї вглиб рф, а в той же час, начебто Україна буде готова прийняти режим припинення вогню на деяких ділянках фронту. Однак радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію, заявивши, що це фейк.

«Більд поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив» — заявив Литвин.

Він також підкреслив, що Україна не розглядає можливості заморожування конфлікту чи підписання будь-яких «Мінськ-3». За його словами, план перемоги буде спершу представлений США, оскільки саме вони мають ключову роль у його реалізації.

«Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки» — додав радник.

Слід зауважити, що Bild пише про те, що начебто план включатиме вимогу України з дозволу використання західної дистанційної зброї вглиб рф, а в той же час, начебто Україна буде готова прийняти режим припинення вогню на деяких ділянках фронту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США

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