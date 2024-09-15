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Австрію накрили масштабні повені – Відень оголошено зоною лиха

13:53, 15 вересня 2024
Сильні зливи викликали масштабні повені у Відні та Нижній Австрії.
Австрію накрили масштабні повені – Відень оголошено зоною лиха
Джерело фото: Der Standard
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Австрія стала ще однією європейською країною, де після сильних злив розпочалися масштабні повені, які торкнулися, зокрема, столиці Відня. Про це повідомляє Der Standard.

Вся федеральна земля Нижня Австрія оголошена зоною лиха через значні наслідки повеней. Під час ліквідації наслідків стихійного лиха загинув пожежник. Водосховище в Оттенштайні на річці Камп, притоці Дунаю, прогнозують переповнене до обіду неділі, що може викликати серйозні повені вздовж Кампу.

Відень також постраждав від повеней, і міська влада евакуювала мешканців району Пенцінг. Влада рекомендує уникати на вихідних берегів віденських лісових струмків, оскільки вони можуть швидко розлитися і затопити околиці. Загалом, жителям слід виходити з дому лише в разі необхідності.

З неділі лінії віденського метро U3, U4 та U6 працюють з обмеженнями. Рух поїздів на західній лінії між Амштеттеном та Санкт-Валентином був призупинений в ніч на неділю, і наразі невідомо, як довго триватиме закриття.

Численні заходи, включаючи Вахауський марафон, фестиваль, концерт і футбольний матч, були скасовані через екстремальний прогноз погоди. Близько 45 федеральних і земельних доріг у Нижній Австрії також були закриті через повені.

Повені також були зафіксовані в Чеській Республіці, Польщі та Румунії в останні дні.

Нагадаємо, через повені у Польщі та Чехії скасовано низку залізничних рейсів.

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