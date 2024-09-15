Австрию накрыли масштабные наводнения – Вена объявлена зоной бедствия

Сильные ливни вызвали масштабные наводнения в Вене и Нижней Австрии.

Источник фото: Der Standard

Австрия стала еще одной европейской страной, где после сильных ливней начались масштабные наводнения, которые коснулись, в частности, столицы Вены. Об этом сообщает Der Standard.

Вся федеральная земля Нижняя Австрия объявлена зоной бедствия из-за значительных последствий наводнений. Во время ликвидации последствий стихийного бедствия погиб пожарный. Водохранилище в Оттенштайне на реке Камп, притоке Дуная, прогнозируют переполненное к обеду воскресенья, что может вызвать серьезные наводнения вдоль Кампа.

Вена также пострадала от наводнений, и городские власти эвакуировали жителей района Пенцинг. Власти рекомендуют избегать на выходных берегов венских лесных ручьев, поскольку они могут быстро разлиться и затопить окрестности. В общем, жителям следует выходить из дома только в случае необходимости.

С воскресенья линии венского метро U3, U4 и U6 работают с ограничениями. Движение поездов на западной линии между Амштеттеном и Санкт-Валентином было приостановлено в ночь на воскресенье, и пока неизвестно, как долго продлится закрытие.

Многочисленные мероприятия, включая Вахауский марафон, фестиваль, концерт и футбольный матч, были отменены из-за экстремального прогноза погоды. Около 45 федеральных и земельных дорог в Нижней Австрии также были закрыты из-за наводнений.

Наводнения также были зафиксированы в Чешской Республике, Польше и Румынии в последние дни.

Напомним, из-за наводнений в Польше и Чехии отменен ряд железнодорожных рейсов.

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