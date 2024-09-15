Через повені у Польщі та Чехії скасовано низку залізничних рейсів – УЗ

Пасажири можуть обрати рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби.

Джерело фото: УЗ

Через сильні повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. Укрзалізниця, у свою чергу, працює над гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів, повідомили в пресслужбі УЗ.

Наразі поїзди з Праги до Чопа і Перемишля ще перебувають на території Чехії і не встигнуть на свої стиковочні рейси в Україні.

«Тому ми нагадуємо, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків», — зазначили в Укрзалізниці.

Для пасажирів з України, які планують стикування в напрямку Праги, рекомендовано зв'язатися з чеським або польським залізничним оператором для уточнення розкладу наступних рейсів. Є висока ймовірність, що пасажирам доведеться спланувати ночівлю у місті стиковки.

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