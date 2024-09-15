Из-за наводнений в Польше и Чехии отменен ряд железнодорожных рейсов – УЗ

Пассажиры могут выбрать рейс аналогичного направления в течение ближайших суток.

Источник фото: УЗ

Из-за сильных наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов. Укрзализныця, в свою очередь, работает над гибкой организацией стыковок для украинских пассажиров, сообщили в пресс-службе УЗ.

Сейчас поезда из Праги в Чоп и Перемышль еще находятся на территории Чехии и не успеют на свои стыковочные рейсы в Украине.

«Поэтому мы напоминаем, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой наш рейс аналогичного направления в течение ближайших суток на любые свободные места без обмена билетов», - отметили в Укрзализныце.

Для пассажиров из Украины, которые планируют стыковку в направлении Праги, рекомендовано связаться с чешским или польским железнодорожным оператором для уточнения расписания следующих рейсов. Есть высокая вероятность, что пассажирам придется спланировать ночевку в городе стыковки.

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