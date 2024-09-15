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США подготовят новый большой пакет помощи Украине до конца сентября

12:41, 15 сентября 2024
Советник Байдена анонсировал новый пакет помощи Украине и согласен увеличивать помощь.
США подготовят новый большой пакет помощи Украине до конца сентября
Источник фото: ТСН
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США работают над большим пакетом помощи Украине, который планируют объявить до конца сентября. Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан на 20-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

Салливан рассказал, что его команда ежедневно рассматривает возможности для стабилизации фронта и обеспечения жесткого сопротивления российским наступательным действиям. Цель США - не допустить стратегических выгод для россии от ее продвижения на восток.

«Я ежедневно встречаюсь со своей командой, чтобы подумать о том, какие средства, какие инструменты нам нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт, и убедиться, что наступательные действия россиян наталкиваются на жесткое сопротивление, а также что мы лишаем Россию возможности осуществить какой-то прорыв, который бы привел к стратегическим выгодам от их дальнейшего продвижения на востоке», - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что ключевыми аспектами поддержки является решение сложных логистических и оперативных вопросов для доставки вооружения на фронт.

«Я сказал: возьмите все эти ракеты, все до единой, и отправьте их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги, учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны. Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим согласен», - добавил советник.

Салливан также привел пример решающего решения перенаправить все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в течение ближайших 12 месяцев, в Украину.

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