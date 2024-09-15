Российские FPV-дроны сбросили взрывчатку на гражданские автомобиль и микроавтобус

В результате атаки двое раненых.

Утром российские FPV-дроны сбросили взрывчатку на легковой автомобиль и микроавтобус в Куцурубской общине Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В результате атаки два человека получили ранения. 62-летний мужчина получил медицинскую помощь на месте и отказался от госпитализации, тогда как 58-летний пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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