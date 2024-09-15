Около 300 тысяч украинцев мобилизационного возраста проживают в Польше, – Андрей Сибига

Сибига призвал к разработке программ возвращения украинцев из-за границы для восстановления.

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По состоянию на сегодня, около 300 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста проживают в Польше, тогда как в целом за рубежом находится около миллиона украинцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время конференции Ялтинской европейской стратегии.

Сибига отметил, что Министерство иностранных дел Украины активно сотрудничает с европейскими партнерами для создания условий, которые будут способствовать возвращению украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщили в ведомстве.

«Актуально ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня», - подчеркнул министр.

Министерство иностранных дел Украины продолжает активную работу с Еврокомиссией над разработкой инициатив, которые должны поощрить украинцев, которые планируют вернуться на родину.

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