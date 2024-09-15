Как оформить международную автостраховку для путешествия – объяснение

Без «Зеленой карты» выезд за границу на автомобиле может быть проблематичным.

Источник фото: motogen.pl

Если вы планируете выезд за границу на собственном автомобиле, вам обязательно понадобится международный страховой договор «Зеленая карта». Это автострахование гражданско-правовой ответственности является обязательным для водителей, путешествующих в другие страны.

Министерство юстиции Украины отмечает, что «Зеленая карта» обеспечивает возмещение убытков, причиненных жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в случае ДТП по вине страхователя за пределами Украины.

«Зеленая карта» является сертификатом единой формы, который признается в странах - членах международной системы автомобильного страхования. Она отличается от автогражданки, которая действует только на территории Украины.

Для заключения договора вам понадобятся:

- Свидетельство о регистрации автомобиля (технический паспорт);

- Паспорт гражданина Украины;

- Идентификационный код (для физических лиц) или код ЕГРПОУ (для юридических лиц).

Страховку можно оформить в электронной или бумажной форме через страховщиков, которые являются членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) или через страховых агентов таких страховщиков.

Признаком успешного заключения договора является контрольный код, нанесенный в нижнем правом углу бланка сертификата «Зеленая карта». Этот код подтверждает действительность вашего договора.

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