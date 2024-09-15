Теща с зятем пытались «законно» выехать из Украины, однако «провалились» на историях

Женщина ехала на лечение в Германию и взяла с собой зятя.

Источник фото: ГПСУ

Теща и ее зять пытались «законно» пересечь границу Украины, однако их истинные намерения были разоблачены пограничниками. Об этом сообщили в ГПСУ.

Инцидент произошел, когда 56-летняя женщина и ее 39-летний спутник пытались выехать за границу. Женщина заявила, что едет в Германию на лечение, и поскольку она имеет инвалидность I группы, ей необходима помощь во время путешествия. Однако, во время проверки документов пограничники обнаружили расхождения в истории, что заставило женщину признать, что мужчина на самом деле является ее зятем, а не партнером по поездке.

Выявленные признаки уголовного правонарушения были переданы в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

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