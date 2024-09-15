В Венесуэле арестовали группу иностранцев по подозрению в попытке убийства президента Мадуро

Трех американцев, двух испанцев и чеха задержали в Колумбии за попытку убийства Мадуро.

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В Колумбии арестованы трое американцев, двое испанцев и гражданин Чехии, которых обвиняют в заговоре с целью убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Associated Press.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабелло объявил об арестах на государственном телевидении. Он утверждает, что задержанные иностранцы якобы были частью заговора, организованного ЦРУ, с целью свержения правительства Венесуэлы и убийства нескольких высокопоставленных чиновников. Кабелло также показал изображения винтовок, которые, по его словам, были конфискованы у некоторых участников заговора.

Среди арестованных есть американский военнослужащий Вилберт Джозеф Кастаньеда Гомес, который, по словам Кабелло, является бывшим морским котиком, служившим в Афганистане, Ираке и Колумбии.

Посольство Испании в Венесуэле не предоставило комментариев относительно арестов своих граждан.

Государственный департамент США подтвердил задержание одного американского военнослужащего и отметил, что располагает информацией о «неподтвержденных сообщениях» о двух других американцах, задержанных в Венесуэле.

«Любые заявления о причастности США к заговору по свержению Мадуро являются категорической неправдой. Соединенные Штаты продолжают поддерживать демократическое решение политического кризиса в Венесуэле», - говорится в заявлении Государственного департамента США.

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