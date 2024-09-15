У Венесуелі арештували групу іноземців за підозрою у спробі вбивства президента Мадуро

Трьох американців, двох іспанців та чеха затримали в Колумбії за спробу вбивства Мадуро.

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У Колумбії заарештовано трьох американців, двох іспанців та громадянина Чехії, яких звинувачують у змові з метою вбивства президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Associated Press.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабелло оголосив про арешти на державному телебаченні. Він стверджує, що затримані іноземці нібито були частиною змови, організованої ЦРУ, з метою повалення уряду Венесуели та вбивства кількох високопосадовців. Кабелло також показав зображення гвинтівок, які, за його словами, були конфісковані у деяких учасників змови.

Серед арештованих є американський військовослужбовець Вілберт Джозеф Кастаньєда Гомес, який, за словами Кабелло, є колишнім морським котиком, що служив в Афганістані, Іраку та Колумбії.

Посольство Іспанії у Венесуелі не надало коментарів щодо арештів своїх громадян.

Державний департамент США підтвердив затримання одного американського військовослужбовця і зазначив, що має інформацію про «непідтверджені повідомлення» про двох інших американців, затриманих у Венесуелі.

«Будь-які заяви про причетність США до змови з повалення Мадуро є категоричною неправдою. Сполучені Штати продовжують підтримувати демократичне вирішення політичної кризи у Венесуелі», — йдеться у заяві Державного департаменту США.

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