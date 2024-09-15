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Україна отримала 18 нових артилерійських установок «Богдана» від Данії

10:17, 15 вересня 2024
Данія уклала угоду з Україною на постачання 18 нових артилерійських систем «Богдана».
Україна отримала 18 нових артилерійських установок «Богдана» від Данії
Джерело фото: mil.in.ua
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Збройні сили України вже отримали 18 нових артилерійських установок «Богдана», виготовлених за фінансової підтримки Данії. Про це повідомив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час свого виступу на «Ялтинській європейській стратегії» (YES).

За словами Пульсена, данська ініціатива розпочалася з його візиту до України в березні 2024 року. Тоді основними запитами української сторони були збільшення виробництва зброї, зокрема ракет, дронів і артилерії.

«Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення на виробництво 18 артилерійських систем «Богдана», а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам», — зазначив Пульсен.

Міністр також підкреслив, що виробництво зброї в Україні є значно дешевшим, ніж в Європі чи США, включаючи витрати на підтримку її працездатності. У зв'язку з цим Данія закликає інші європейські країни розглянути можливість фінансування виробництва зброї на українських підприємствах.

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