Украина получила 18 новых артиллерийских установок «Богдана» от Дании

Дания заключила соглашение с Украиной на поставку 18 новых артиллерийских систем «Богдана».

Источник фото: mil.in.ua

Вооруженные силы Украины уже получили 18 новых артиллерийских установок «Богдана», изготовленных при финансовой поддержке Дании. Об этом сообщил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен во время своего выступления на «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

По словам Пульсена, датская инициатива началась с его визита в Украину в марте 2024 года. Тогда основными запросами украинской стороны были увеличение производства оружия, в частности ракет, дронов и артиллерии.

«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам», - отметил Пульсен.

Министр также подчеркнул, что производство оружия в Украине значительно дешевле, чем в Европе или США, включая расходы на поддержание его работоспособности. В связи с этим Дания призывает другие европейские страны рассмотреть возможность финансирования производства оружия на украинских предприятиях.

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