Судили буковинца, который незаконно наловил рыбы на более 300 000 гривен и угрожал полиции

Мужчина из Буковины осужден на 3 года 8 месяцев за незаконный вылов рыбы и угрозы полиции.

Гражданин Буковины приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы за серию преступлений, включая незаконный вылов рыбы, грабеж, угрозы и повреждение имущества работника правоохранительного органа. Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

В частности, обвиняемый осужден за нарушение ч. 1 ст. 296 (хулиганство), ч. 4 ст. 186 (грабеж), ч. 1 ст. 345 (угроза работнику правоохранительного органа), ч. 1 ст. 347 (повреждение имущества работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным промыслом) Уголовного кодекса Украины. Кроме лишения свободы, он обязан уплатить штраф в размере 17 000 гривен.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора и обязал обвиняемого возместить причиненный незаконным выловом рыбы ущерб в размере более 300 000 гривен.

Прокуроры доказали, что в мае 2023 года мужчина в нерестовый период выловил из Днестровского водохранилища около 200 рыбин, нанеся экологический ущерб на значительную сумму. Кроме того, в январе прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый похитил подакцизные товары из магазина, угрожал физической расправой работнику полиции и повредил его форменную одежду.

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