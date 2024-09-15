Судили буковинця, який незаконно наловив риби на понад 300 000 гривень та погрожував поліції

Чоловіка з Буковини засуджено на 3 роки 8 місяців за незаконний вилов риби і погрози поліції.

Громадянина Буковини засуджено до 3 років 8 місяців позбавлення волі за серію злочинів, включаючи незаконний вилов риби, грабіж, погрози та пошкодження майна працівника правоохоронного органу. Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

Зокрема, обвинувачений засуджений за порушення ч. 1 ст. 296 (хуліганство), ч. 4 ст. 186 (грабіж), ч. 1 ст. 345 (погроза працівнику правоохоронного органу), ч. 1 ст. 347 (пошкодження майна працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Окрім позбавлення волі, він зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 17 000 гривень.

Суд також задовільнив цивільний позов прокурора і зобов'язав обвинуваченого відшкодувати завдану незаконним виловом риби шкоду в розмірі понад 300 000 гривень.

Прокурори довели, що у травні 2023 року чоловік у нерестовий період виловив з Дністровського водосховища близько 200 рибин, завдавши екологічної шкоди на значну суму. Окрім того, у січні минулого року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений викрав підакцизні товари з магазину, погрожував фізичною розправою працівнику поліції та пошкодив його формений одяг.

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