Україна розпочала виробництво артснарядів калібру 155 мм

Радник президента України повідомив про старт виробництва нових артилерійських снарядів і подвоєння обсягів продукції.

Джерело фото: grupapgz.pl

Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм, а також подвоїла обсяги виробництва оборонної продукції. Про це повідомив радник президента України Олександр Камишін, передає Nettavisen.

За словами Камишіна, під його керівництвом виробництво оборонної продукції в Україні подвоїлося, і до кінця року очікується, що воно потроїться.

«Ми продовжуємо рухатися вперед», – зазначив Камишін.

Радник президента підкреслив важливість налагодження виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм, який раніше Україна не виробляла.

«Це дуже складний процес, і це те, чого Україна ніколи раніше не виробляла. Я не можу сказати багато, але ми розпочали власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм» – додав він.

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