Практика судів
  1. В Україні

У Києві планують присвоїти назви двом безіменним паркам

09:59, 15 вересня 2024
Київські парки отримають нові назви: «Гірка Крістера» і «Парк Реуцького».
У Києві планують присвоїти назви двом безіменним паркам
Джерело фото: wikipedia
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві планується присвоєння назв двом безіменним паркам, розташованим у Подільському та Святошинському районах. Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

За інформацією депутатки Київської міської ради Юлії Ярмоленко, яка також є головою постійної комісії з питань місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків, це рішення було ухвалене спільно з мешканцями столиці.

«Парк біля кінотеатру Т.Г. Шевченка в Подільському районі заплановано назвати «Гірка Крістера». Це рішення має на меті вшанування родини Крістерів, видатних садоводів та підприємців, які зробили значний внесок у розвиток садівництва та зелених насаджень у Києві. Завдяки діяльності розплідника й школи Крістера Київ на початку XX століття здобув репутацію одного з найбільш зелених міст світу», – розповіла Юлія Ярмоленко.

Другий парк, розташований на вулиці Михайла Котельникова, 26-32 у Святошинському районі, запропоновано назвати на честь Михайла Реуцького – добровольця та учасника російсько-української війни. Реуцький був активним учасником Революції Гідності, входив до складу Святошинської самооборони і добровольцем служив у батальйоні «Київська Русь». Незважаючи на важке поранення в 2018 році, після повномасштабного вторгнення росії в Україну він знову вступив до лав Збройних Сил України, де брав участь у звільненні Харківщини та боротьбі на Донеччині. Загинув 18 лютого 2023 року в боях за Бахмут.

Ярмоленко підкреслила, що обидві назви мають на меті вшанування важливих постатей в історії Києва та України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в апеляційні суди: тестування у вересні-жовтні, співбесіди у 2025 році – вони триватимуть 9 місяців

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого – відкрита дисциплінарна справа

Емоційна промова судді стала реакцією на відмову обвинуваченого визнати свою провину.

Заступника голови ВККС звинуватили у цькуванні співробітника Секретаріату Комісії — у справі вирішила розібратися Вища рада правосуддя

Начальник Юридичного управління ВККС звинуватила Олексія Омельяна у психологічному насиллі та наданні незаконних вказівок, але він все спростовує.

Новий добір на посади суддів судів першої інстанції буде тривати 4 роки – ВККС

Конкурси на посади суддів стають дедалі тривалішими, але по-іншому не виходить – не виключено, що добір на посади суддів завершуватиме інший склад ВККС.

8 тисяч з 20 тисяч справ громадян з ліквідованого ОАСК розподілять на Донецький та Луганський окружні адмінсуди

Основну кількість справ громадян проти державних органів, які лишилися від Окружного адмінсуду Києва, передадуть на розгляд Донецькому, Луганському та Дніпропетровському окружним адмінсудам.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області