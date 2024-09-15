У Києві планують присвоїти назви двом безіменним паркам

Київські парки отримають нові назви: «Гірка Крістера» і «Парк Реуцького».

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У Києві планується присвоєння назв двом безіменним паркам, розташованим у Подільському та Святошинському районах. Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

За інформацією депутатки Київської міської ради Юлії Ярмоленко, яка також є головою постійної комісії з питань місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків, це рішення було ухвалене спільно з мешканцями столиці.

«Парк біля кінотеатру Т.Г. Шевченка в Подільському районі заплановано назвати «Гірка Крістера». Це рішення має на меті вшанування родини Крістерів, видатних садоводів та підприємців, які зробили значний внесок у розвиток садівництва та зелених насаджень у Києві. Завдяки діяльності розплідника й школи Крістера Київ на початку XX століття здобув репутацію одного з найбільш зелених міст світу», – розповіла Юлія Ярмоленко.

Другий парк, розташований на вулиці Михайла Котельникова, 26-32 у Святошинському районі, запропоновано назвати на честь Михайла Реуцького – добровольця та учасника російсько-української війни. Реуцький був активним учасником Революції Гідності, входив до складу Святошинської самооборони і добровольцем служив у батальйоні «Київська Русь». Незважаючи на важке поранення в 2018 році, після повномасштабного вторгнення росії в Україну він знову вступив до лав Збройних Сил України, де брав участь у звільненні Харківщини та боротьбі на Донеччині. Загинув 18 лютого 2023 року в боях за Бахмут.

Ярмоленко підкреслила, що обидві назви мають на меті вшанування важливих постатей в історії Києва та України.

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