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В Киеве планируют присвоить названия двум безымянным паркам

09:59, 15 сентября 2024
Киевские парки получат новые названия: «Горка Кристера» и «Парк Реуцкого».
В Киеве планируют присвоить названия двум безымянным паркам
Источник фото: wikipedia
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В Киеве планируется присвоение названий двум безымянным паркам, расположенным в Подольском и Святошинском районах. Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

По информации депутата Киевского городского совета Юлии Ярмоленко, которая также является председателем постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и международных связей, это решение было принято совместно с жителями столицы.

«Парк возле кинотеатра Т.Г. Шевченко в Подольском районе запланировано назвать «Горка Кристера». Это решение имеет целью чествование семьи Кристеров, выдающихся садоводов и предпринимателей, которые внесли значительный вклад в развитие садоводства и зеленых насаждений в Киеве. Благодаря деятельности питомника и школы Кристера Киев в начале XX века получил репутацию одного из самых зеленых городов мира», - рассказала Юлия Ярмоленко.

Второй парк, расположенный на улице Михаила Котельникова, 26-32 в Святошинском районе, предложено назвать в честь Михаила Реуцкого - добровольца и участника российско-украинской войны. Реуцкий был активным участником Революции Достоинства, входил в состав Святошинской самообороны и добровольцем служил в батальоне «Киевская Русь». Несмотря на тяжелое ранение в 2018 году, после полномасштабного вторжения России в Украину он снова вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, где участвовал в освобождении Харьковщины и борьбе в Донецкой области. Погиб 18 февраля 2023 года в боях за Бахмут.

Ярмоленко подчеркнула, что оба названия имеют целью чествование важных фигур в истории Киева и Украины.

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