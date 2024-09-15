Украина начала производство артснарядов калибра 155 мм

Советник президента Украины сообщил о старте производства новых артиллерийских снарядов и удвоении объемов продукции.

Источник фото: grupapgz.pl

Украина начала собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также удвоила объемы производства оборонной продукции. Об этом сообщил советник президента Украины Александр Камышин, передает Nettavisen.

По словам Камышина, под его руководством производство оборонной продукции в Украине удвоилось, и до конца года ожидается, что оно утроится.

«Мы продолжаем двигаться вперед», - отметил Камышин.

Советник президента подчеркнул важность налаживания производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, который ранее Украина не производила.

«Это очень сложный процесс, и это то, чего Украина никогда раньше не производила. Я не могу сказать много, но мы начали собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм», - добавил он.

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