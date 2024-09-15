Практика судов
  1. В Украине

Украина начала производство артснарядов калибра 155 мм

10:53, 15 сентября 2024
Советник президента Украины сообщил о старте производства новых артиллерийских снарядов и удвоении объемов продукции.
Украина начала производство артснарядов калибра 155 мм
Источник фото: grupapgz.pl
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина начала собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также удвоила объемы производства оборонной продукции. Об этом сообщил советник президента Украины Александр Камышин, передает Nettavisen.

По словам Камышина, под его руководством производство оборонной продукции в Украине удвоилось, и до конца года ожидается, что оно утроится.

«Мы продолжаем двигаться вперед», - отметил Камышин.

Советник президента подчеркнул важность налаживания производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, который ранее Украина не производила.

«Это очень сложный процесс, и это то, чего Украина никогда раньше не производила. Я не могу сказать много, но мы начали собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды: тестирование в сентябре-октябре, собеседования в 2025 году – они продлятся 9 месяцев

В ВККС рассказали, как будет проходить конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Судья нецензурно высказался в адрес обвиняемого – открыто дисциплинарное дело

Эмоциональная речь судьи стала реакцией на отказ обвиняемого признать свою вину.

Заместителя председателя ВККС обвинили в травле сотрудника Секретариата Комиссии — в деле решил разобраться Высший совет правосудия

Начальник Юридического управления ВККС обвинила Алексея Омельяна в психологическом насилии и незаконных указаниях, но он все опровергает.

Новый отбор на должности судей судов первой инстанции продлится 4 года – ВККС

Конкурсы на должности судей становятся все более продолжительными, но по-другому не получается – не исключено, что отбор на должности судей будет завершать уже другой состав ВККС.

8 тысяч из 20 тысяч дел граждан с ликвидированного ОАСК распределят на Донецкий и Луганский окружные админсуды

Основное количество дел граждан против государственных органов, оставшихся от Окружного админсуда Киева, передадут на рассмотрение Донецкому, Луганскому и Днепропетровскому окружным админсудам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області