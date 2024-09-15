Теща з зятем намагалися «законно» виїхати з України, проте «провалилися» на історіях

Жінка їхала на лікування до Німеччини і взяла із собою зятя.

Джерело фото: ДПСУ

Теща і її зять намагалися «законно» перетнути кордон України, однак їхні справжні наміри були викриті прикордонниками. Про це повідомили в ДПСУ.

Інцидент стався, коли 56-річна жінка та її 39-річний супутник намагалися виїхати за кордон. Жінка заявила, що їде до Німеччини на лікування, і оскільки вона має інвалідність І групи, їй необхідна допомога під час подорожі. Однак, під час перевірки документів прикордонники виявили розбіжності в історії, що змусило жінку визнати, що чоловік насправді є її зятем, а не партнером по поїздці.

Виявлені ознаки кримінального правопорушення були передані до Національної поліції для подальшого розслідування.

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