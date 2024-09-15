Як оформити міжнародну автостраховку для подорожі – пояснення

Без «Зеленої картки» виїзд за кордон на автомобілі може бути проблематичним.

Джерело фото: motogen.pl

Якщо ви плануєте виїзд за кордон на власному автомобілі, вам обов’язково знадобиться міжнародний страховий договір «Зелена картка». Це автострахування цивільно-правової відповідальності є обов’язковим для водіїв, які подорожують до інших країн.

Міністерство юстиції України наголошує, що «Зелена картка» забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб у разі ДТП з вини страхувальника за межами України.

«Зелена картка» є сертифікатом єдиної форми, який визнається в країнах – членах міжнародної системи автомобільного страхування. Вона відрізняється від автоцивілки, яка діє лише на території України.

Для укладення договору вам знадобляться:

Свідоцтво про реєстрацію автомобіля (технічний паспорт);

Паспорт громадянина України;

Ідентифікаційний код (для фізичних осіб) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Страховку можна оформити в електронній чи паперовій формі через страховиків, які є членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) або через страхових агентів таких страховиків.

Ознакою успішного укладення договору є контрольний код, нанесений у нижньому правому куті бланка сертифіката «Зелена картка». Цей код підтверджує дійсність вашого договору.

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